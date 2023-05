Bonden en Philips eens over loonsverhogingen

De vakbonden en zorgtechnologieconcern Philips hebben een cao-akkoord bereikt, hebben de partijen bekendgemaakt. Daarmee zijn de stakingen van de baan.

Het personeel in de lagere loonschalen krijgen er 10 procent bij in de komende achttien maanden: 7 procent per 1 augustus en 3 procent per volgend jaar juni. Medewerkers in hogere loonschalen krijgen een verhoging van 7 procent, gesplitst in 4 procent in 2023 en 3 procent in 2024. Daarnaast krijgen alle medewerkers een eenmalige uitkering van 1750 euro in mei 2023.

“Het onderhandelingsresultaat is tot stand gekomen mede door de actiebereidheid en op handen zijnde acties van onze leden”, zegt Patrick Meerts, bestuurder bij FNV. “We hebben stevig en langdurig met Philips om de tafel gezeten. Op dit moment denken wij dat dit het best haalbare resultaat is”, vervolgt hij. CNV stelt dat “een lastminute koerswijziging” van Philips ervoor zorgde dat stakingen op het laatste moment werden afgewend.

“Ik ben erg blij dat we samen met de bonden tot een goed onderhandelingsresultaat zijn gekomen, in het belang van onze medewerkers”, stelt Sylvia van Es, president Philips Nederland.

Eerder deze week riepen vakbonden Philips-medewerkers van de vestigingen in Best, Eindhoven en Drachten op om verschillende dagen het werk neer te leggen. Die oproep volgde uit onvrede over het laatste bod van Philips. Dinsdag werd bekend dat de aangekondigde stakingen voorlopig van de baan waren.

De bonden zijn het ook eens geworden over een nieuwe cao met het kaasbedrijf Bouter Cheese in Culemborg. Dat is een belangrijke leverancier van diverse kazen aan Albert Heijn. De medewerkers krijgen een loonsverhoging van 9 procent. Volgens de bonden is het verbeterde loonbod ook overgenomen door de landelijke werkgeversvereniging Gemzu. Daardoor gaan ook andere werknemers bij kaasbedrijven erop vooruit. Bij Bouter Cheese lag het werk eerder deze week nog stil vanwege een loonconflict.