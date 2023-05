Bonden vragen werknemers Nedcar werk vrijdag te hervatten

De vakbonden gaan de werknemers van Nedcar vragen vrijdag het werk te hervatten. Dat heeft bestuurder Ron Peters van FNV donderdagochtend laten weten. Volgens Peters zit er beweging bij eigenaar VDL.

“We hebben gisteren op informeel niveau marathonoverleg gevoerd met VDL”, zei hij. “Er is beweging, daarom vragen we de werknemers de acties op te schorten.” Meer wilde hij er niet over kwijt.

De vakbonden riepen afgelopen maandag een staking uit, die nog gaande is. Eigenlijk zou ook vrijdag gestaakt worden. De stakingen braken uit na het mislukken van overleg over een nieuw sociaal plan. Vorige week brak daardoor al een twee dagen durende wilde staking uit.

De bonden willen een nieuw sociaal plan uit vrees voor massaontslagen als gevolg van het einde van het contract met BMW begin volgend jaar voor de bouw van MINI’s. VDL vindt dat de bonden te hoge eisen stellen, de vakbonden vinden dat VDL hen onvoldoende tegemoet komt. Bij Nedcar werken zo’n 3800 mensen.