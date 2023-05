Britse waakhond: Microsoft mag geen belang in Activision nemen

Microsoft mag zonder toestemming van de Britse mededingingswaakhond CMA geen belang nemen in gamesbedrijf Activision Blizzard. En ook Activision Blizzard mag zich niet inkopen in Microsoft, bepaalde de CMA. Daarmee wil de Britse toezichthouder voorkomen dat er zaken gebeuren die het beroep tegen het verbod op de overname van Activision door Microsoft kan beïnvloeden of bemoeilijken.

Eind vorige maand oordeelde de CMA dat de overname van Activision, waar Microsoft 69 miljard dollar voor over heeft, niet in het voordeel is van Britse consumenten. De combinatie van de twee bedrijven zou te veel macht krijgen op de markt voor cloudgames. Eerder had de CMA ook de markt voor spelcomputers bekeken, waar Microsoft met de Xbox een grote speler is, maar daar vond de waakhond uiteindelijk geen bezwaar.

Microsoft en Activision lieten na de beslissing van de waakhond weten in beroep te gaan. Volgens hen heeft de CMA het belang van de markt voor cloudgames overdreven. Ook zou de beslissing zorgen voor minder technologische vernieuwing en investeringen in het Verenigd Koninkrijk.

Tot alle beroepsopties afgerond zijn mogen beide bedrijven dus geen aandelen van elkaar kopen. De CMA wil voorkomen dat er situaties ontstaan waardoor beslissingen die kunnen worden genomen door de realiteit zijn ingehaald. Overigens moet de Europese Commissie nog een beslissing nemen over de overname. Volgens ingewijden zou de mededingingswaakhond van de Europese Unie wel zijn fiat willen geven.