Deutsche Bahn verwacht enorme verstoringen door spoorstaking

Deutsche Bahn verwacht dat de spoorstaking van vijftig uur die zondagavond begint tot “enorme verstoringen” zal leiden in het treinverkeer in Duitsland en elders in Europa. Dat meldde het Duitse staatsspoorbedrijf in een reactie op de aankondiging van de nieuwe landelijke staking door spoorvakbond EVG.

Ook verwacht Deutsche Bahn dat het goederenvervoer in Europa zwaar ontregeld zal worden door de actie die duurt van zondagavond 22.00 uur tot dinsdagnacht 24.00 uur. Het Duitse spoornet is een zeer belangrijk knooppunt voor goederentreinen in Europa. Volgens Deutsche Bahn gaan zes van de tien belangrijkste Europese vrachtroutes via Duitse spoorwegen.

EVG wil met de nieuwe staking de eisen voor een forse loonsverhoging kracht bij zetten. Er is eerder ook al gestaakt op het Duitse spoor, waardoor regionale, langeafstands-, en goederentreinen grotendeels tot stilstand kwamen, net als internationale treinen die via Duitsland rijden.

Personeelsdirecteur Martin Seiler van Deutsche Bahn uitte kritiek op de nieuwe actie die volgens hem zwaar overdreven is. “In plaats van compromissen te zoeken wil EVG het land maar liefst vijftig uur platleggen.”