Disney zakt op Wall Street na kwartaalresultaten

Walt Disney behoorde donderdag tot de dalers op de aandelenbeurzen in New York. Het Amerikaanse media- en entertainmentconcern boekte afgelopen kwartaal gemengde resultaten. De verliezen bij de videostreamingtak werden aanzienlijk teruggebracht. Zo verhoogde het bedrijf de prijzen en gaf het minder uit aan reclame voor Disney+. Dat had wel tot gevolg er 4 miljoen abonnees bij de dienst vertrokken. Het aandeel werd in de openingsminuten bijna 9 procent lager gezet.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,9 procent lager op 33.213 punten. De brede S&P 500 zakte 0,4 procent tot 4119 punten en techgraadmeter Nasdaq zakte 0,2 procent op 12.283 punten.

Beleggers kauwden nog na op het Amerikaanse inflatiecijfer, dat woensdag naar buiten kwam. De inflatie in de grootste economie ter wereld koelde in april iets af en kwam voor het eerst in twee jaar tijd uit onder de 5 procent. Donderdag bleek daarnaast dat de prijzen die producenten vragen voor hun producten iets minder hard zijn gestegen dan verwacht. Op de aandelenmarkten wordt gehoopt dat de Federal Reserve zal afzien van verdere renteverhogingen nu de prijsstijgingen lijken af te koelen.

Beleggers hielden ook de perikelen rond het schuldplafond in de gaten. De Amerikaanse minister van FinanciĆ«n Janet Yellen heeft er bij het Congres op aangedrongen om het schuldplafond van de overheid te verhogen om een “ongekende wanbetaling” te voorkomen. Dat zou volgens haar een wereldwijde economische neergang veroorzaken. Het schuldenplafond is de wettelijk vastgestelde maximale hoeveelheid schulden die de overheid mag aangaan.

De handel in aandelen van PacWest Bancorp werd tijdelijk stilgelegd vanwege te hevige koersschommelingen. De bank liet weten dat de banktegoeden vorige week met 9,5 procent zijn afgenomen. Volgens de bank haalden de klanten hun geld weg na mediaberichten dat PacWest zijn strategische opties aan het bekijken was.

Beyond Meat verloor 10 procent aan beurswaarde. De fabrikant van vleesvervangers leed afgelopen kwartaal minder verlies dan analisten hadden gevreesd, maar beleggers waren toch niet tevreden over de cijfers. Beleggingsapp Robinhood won 8 procent na een toename van de omzet en het aantal gebruikers te hebben gemeld.

De euro was 1,0912 dollar waard, tegen 1,0974 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 1,2 procent goedkoper op 71,61 dollar. Brentolie kostte 1,3 procent minder, op 75,44 dollar per vat.