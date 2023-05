Forse extra loonstijging op komst voor schoonmakers

De ongeveer 120.000 schoonmakers in Nederland krijgen een forse salarisverhoging. Vanaf november krijgen zij er in stappen 12 procent bij, meldt vakbond CNV. Het betreft een aanvulling op een al lopende cao. Volgens CNV-onderhandelaar Jan Kampherbeek is die verhoging “heel hard nodig”.

De cao voor schoonmakers loopt nog tot 1 juli volgend jaar. Maar de loonafspraken die daarin zijn vastgelegd zijn inmiddels ingehaald door de hoge inflatie, stelt Kampherbeek. “Daarnaast speelt dit jaar een forse verhoging van het wettelijk minimumloon. Heel mooi natuurlijk, maar het gevolg is dat schoonmakers inmiddels nog maar net boven het minimumloon verdienen.” Volgens hem moeten, om het vak van schoonmaker aantrekkelijk te houden, de lonen naar “ruim boven het minimumloon”.

Als de huidige cao was gevolgd, hadden schoonmakers er in april volgend jaar enkel nog een salarisverhoging van 1,5 procent bijgekregen. Maar in plaats daarvan gaat het loon nu per november met 3,5 procent omhoog. Volgend jaar volgen nog verhogingen in januari en juni, van respectievelijk 3 procent en 5,5 procent.

Daarnaast zet de vakbond zich in voor een ‘loyaliteitsbonus’. Als je lang in de schoonmaak werkt, mag daar best een beloning tegenover staan. Zeker gezien het huidige personeelstekort”, betoogt Kampherbeek. Die regeling wordt nog uitgewerkt, evenals een terugkeer van een weekendtoeslag. Omdat daar nog over wordt onderhandeld met werkgevers, is het nog niet zeker of deze regelingen als aanvulling dan wel in de nieuwe cao gaan gelden.

De president van De Nederlandsche Bank (DNB) Klaas Knot waarschuwde eerder nog dat loonstijgingen tot boven de 10 procent een loon-prijsspiraal kunnen aanwakkeren. Dat wil zeggen dat hogere lonen leiden tot hogere prijzen, die vervolgens weer leiden tot hogere looneisen. Om de inflatie in die situatie tegen te gaan zal de rente volgens hem dusdanig verhoogd moeten worden waardoor de economie in een recessie kan belanden. Knot noemde een stijging tot 6 à 7 procent nog wel verantwoord.

CNV liet in een reactie daarop weten dat een looneis van 10 procent juist zeer goed te verdedigen is. “We laten ons niet weerhouden door onnodige bangmakerij over een nog hogere inflatiedreiging. Het zijn de typisch elitaire uitspraken van DNB-bestuurders die geen idee hebben wat er op de werkvloer en onder gewone mensen leeft. Die lonen moeten gewoon omhoog. Wij blijven daarom strijden voor 10 procent loonsverhoging”, aldus CNV-voorzitter Piet Fortuin.