ING na kwartaalcijfers grote winnaar op licht positief Damrak

ING is donderdag bovenaan geƫindigd bij de belangrijkste bedrijven op de aandelenbeurs in Amsterdam. De bank boekte in het eerste kwartaal een winst die bijna vier keer zo hoog was als in dezelfde periode vorig jaar. Aandeelhouders profiteren mee van die winst want ING gaat fors eigen aandelen inkopen.

Het aandeel ING eindigde bijna 4 procent hoger. De belangrijkste graadmeter op het Damrak, de AEX, won 0,4 procent tot 751,12 punten. De MidKap won ook 0,4 procent tot 928,37 punten. In Frankfurt en Londen was de stemming somberder en eindigden de beurzen tot 0,4 procent in de min, terwijl in Parijs een winst van 0,3 procent werd geboekt.

De index van kleinere beursfondsen in Amsterdam ging hard omlaag, onder andere doordat Pharming bijna 14 procent verloor. De biotechnoloog leed in de eerste drie maanden van het jaar een verlies en zag de verkopen van zijn geneesmiddelen dalen. Ook een ander biotechbedrijf, Vivoryon, raakte ruim een tiende van zijn beurswaarde kwijt.

Beleggers verwerkten ondertussen ook berichten over de Amerikaanse arbeidsmarkt. Het aantal aanvragen voor een werkloosheidsuitkering steeg naar het hoogste punt sinds oktober 2021, wat mogelijk wijst op een economische verslechtering. Dat kan tegelijkertijd reden zijn voor de Federal Reserve om het rustiger aan te doen met het verhogen van de rente om de inflatie in te dammen.

In de MidKap zakte SBM Offshore 2 procent. De maritiem dienstverlener boekte in het eerste kwartaal bijna een kwart minder omzet.

In Frankfurt zakte Bayer 7,5 procent. Het Duitse chemiebedrijf is somberder geworden over de winst dit jaar omdat de prijzen van zijn onkruidbestrijdingsmiddelen dalen. Volkswagen verloor 5,6 procent na de chaotisch verlopen aandeelhoudersvergadering van het Duitse autoconcern. Demonstranten grepen die aan om het bedrijf aan te spreken op zijn klimaatplannen en zijn aanwezigheid in China waar mensenrechten worden geschonden. Ook grote investeerders hadden kritiek op het bestuur.

De euro was 1,0910 dollar waard, tegen 1,0974 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 1,1 procent goedkoper op 71,71 dollar. Brentolie kostte 0,9 procent minder, op 75,54 dollar per vat.