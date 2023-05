Hogere betalingsachterstanden om gestegen energierekening

De betalingsachterstanden van consumenten bij energieleveranciers zijn in het eerste kwartaal van dit jaar opgelopen in vergelijking met vorig jaar. Dat zegt Energie-Nederland, die voor de rest van het jaar wel weer een daling verwacht. Hoeveel mensen nu exact een betalingsachterstand hebben, meldt de branchevereniging niet.

Bij veel van de klanten viel de afgelopen maanden de jaarafrekening op de mat. Omdat zij vorig jaar een relatief laag termijnbedrag betaalden, krijgen consumenten nu te maken met een hogere afrekening. De energieprijzen stegen vorig jaar namelijk tot een recordhoogte.

Energie-Nederland merkt verder dat het aantal aanmaningen met meer dan 30 procent is toegenomen. Veel klanten nemen contact op met hun energieleverancier voor een betalingsregeling. Het openstaande bedrag verschilt per energieleverancier. Zij zien daar stijgingen ten opzichte van vorig jaar van tussen de 20 en 50 procent.

Inmiddels stijgt het aantal aanmaningen minder hard dan het aantal betalingsregelingen. Volgens voorzitter van Energie-Nederland Cora van Nieuwenhuizen wijst dat erop dat een groot deel van de klanten met hun betalingsachterstand aan de slag is gegaan. “En dat is belangrijk want hoe eerder je aan de bel trekt, hoe sneller je een oplossing kunt vinden om problematische schulden te voorkomen”, zegt zij.

De afgelopen tijd zijn de inkoopprijzen voor energie weer gedaald. Daarmee liggen ook de tarieven bij de meeste energieleveranciers inmiddels onder het prijsplafond voor energie. Ook het Tijdelijk Noodfonds Energie, een fonds van energieleveranciers en de overheid waarmee mensen hun gestegen gestegen energierekening kunnen betalen, zal volgens Energie-Nederland de komende tijd effect sorteren. Daardoor verwacht de branchevereniging dat de hoogte van de betalingsachterstanden de komende tijd zal teruglopen.