Milieuactivisten gaan zich ook roeren bij vergadering Rabobank

Na Ahold Delhaize, ING, Shell en Unilever gaan klimaatactivisten dinsdag ook op bezoek bij de jaarvergadering van Rabobank in Utrecht. Volgens Milieudefensie gaat het om zo’n tachtig activisten.

De bank zou volgens de milieuclub in 2030 minimaal 45 procent minder CO2 moeten gaan uitstoten ten opzichte van 2019. Ook zou Rabobank moeten stoppen met het financieren van “gevaarlijke klimaatverandering”.

Vorige maand verliep de aandeelhoudersvergadering van ING zeer chaotisch door protesten van klimaatactivisten tegen de fossiele investeringen van de bank. De vergadering in het Muziekgebouw aan ’t IJ in Amsterdam moest meerdere keren worden stilgelegd en de politie was aanwezig om activisten af te voeren. Ook waren er veel beveiligers in de zaal. Actievoerders riepen tijdens de vergadering leuzen, zongen liedjes, bliezen op fluitjes en hielden spandoeken omhoog.

Volgens Milieudefensie is actrice Carice van Houten dinsdag ook aanwezig bij de vergadering van Rabobank. Zij stelt dat de bank “grote impact” kan maken op ons leven nu en in de toekomst.