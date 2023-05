Minder transacties en lagere huurprijzen in vrije sector

Het aantal mensen dat verhuist naar een huurwoning is in het eerste kwartaal gedaald ten opzichte van een jaar eerder. De gemiddelde huurprijs nam daarbij voor het derde kwartaal op rij af. Dat melden makelaarsvereniging NVM en Vastgoedmanagement Nederland (VGM NL) in hun kwartaalrapport over de huurtransacties in de vrije sector.

Het aantal huurtransacties in het kale huursegment nam afgelopen kwartaal af met 3,4 procent ten opzichte van het eerste kwartaal 2022. Over heel 2022 tekende zich nog een licht stijgende lijn af in het aantal huurtransacties in het kale huursegment. In het kale huursegment, goed voor 80 procent van alle transacties, gaat het om woningen of appartementen die niet gestoffeerd of gemeubileerd zijn.

De gemiddelde huurprijs viel in het eerste kwartaal 0,7 procent lager uit ten opzichte van het vierde kwartaal 2022. Hierbij valt een verschil op tussen appartementen en woningen. Bij appartementen dalen de huurprijzen terwijl die bij woonhuizen stabiel blijven. Ook bestaan er grote verschillen in de huurprijzen tussen stad en platteland. Huurders in steden betalen gemiddeld fors meer per vierkante meter.

Opvallend is verder dat het aantal verhuurde nieuwbouwwoningen met een kwart is afgenomen ten opzichte van vorig jaar. Vanaf 2019 was er juist sprake van een lichte stijging van het aantal nieuwbouw huurtransacties, maar inmiddels zit dit op het laagste aantal sinds 2019.

Volgens Rieks van den Berg, NVM-bestuurslid vakgroep Wonen, zijn in de huurcijfers over het eerste kwartaal nog geen duidelijke gevolgen zichtbaar van de plannen van de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening voor het reguleren van de middenhuur. Wel krijgen NVM-makelaars vanuit de markt signalen dat particuliere woningverhuurders afwegen of ze nog willen blijven verhuren door alle nieuwe regels. Daardoor zou de huurvoorraad kleiner worden en stokt de doorstroming op de markt, waarschuwt Van den Berg.

NVM roept de overheid op om ook te voorzien in werkbare regelgeving voor tijdelijke huurders. Sander Groot, voorzitter van VGM NL, spreekt eveneens van “uitdagende tijden”. De branchevereniging blijft samen met beleggers zoeken naar oplossingen om betaalbare en toegankelijke woningen te bieden, zodat woningzoekers niet ontmoedigd raken om een geschikte huurwoning te vinden. Groot merkt daarbij op dat er een verschuiving plaatsvindt van huurtransacties in de lagere prijsklassen naar de hogere prijsklassen.