Rotterdamse haven werkt samen met 20 regio’s voor waterstofimport

Het Havenbedrijf Rotterdam heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met zo’n twintig regio’s in de wereld om de import van groene waterstof op gang te brengen. Dat zei directeur Allard Castelein donderdag tijdens de World Hydrogen Summit, een internationale top over waterstof. Volgens Castelein zijn meer regio’s geïnteresseerd in zo’n samenwerkingsverband.

Het gaat volgens de topman om regio’s in landen zoals Namibië, Australië en Chili die groene energie met onder meer wind en zon kunnen opwekken voor de productie van waterstof. Om waterstof te produceren is namelijk veel stroom nodig. Die regio’s zijn volgens het havenbedrijf de “toekomstige exporteurs van groene waterstof”.

Het havenbedrijf zet al langer in op waterstof en denkt dat het een belangrijke bijdrage gaat leveren aan de energietransitie. Zo komen er meerdere windmolenparken in de Noordzee om toekomstige waterstoffabrieken in de Rotterdamse haven van stroom te voorzien. Shell kondigde eerder al aan een waterstoffabriek van 200 megawatt op de Tweede Maasvlakte in Rotterdam te bouwen.

Volgens Castelein kan de waterstofeconomie Nederland miljarden euro’s opleveren. Ook worden daarnaast duizenden banen gecreëerd. Zo investeert Shell met de bouw van de groene waterstoffabriek een miljard euro. Het havenbedrijf verwacht in 2024 de eerste import van waterstof.