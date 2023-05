Techleap.nl krijgt budget voor nog drie jaar van kabinet

Het kabinet gaat langer door met Techleap.nl, een aanjaagprogramma om jonge en innovatieve bedrijven in Nederland te krijgen en te houden. Minister Micky Adriaansens (Economische Zaken) trekt daar voor de komende drie jaar bij elkaar 15 miljoen euro voor uit, meldt zij aan de Tweede Kamer.

In Techleap.nl, dat eerst StartupDelta heette, werkt het ministerie sinds 2015 samen met andere organisaties samen om te regelen dat startende of snelgroeiende techbedrijven voldoende toegang hebben tot kapitaal, kennis en markten. Onderzoekers die deze aanpak in opdracht van Adriaansens hebben geƫvalueerd, adviseren om daar nog even mee door te gaan.

De evaluatie laat volgens de minister zien dat het klimaat voor zogenoemde start- en scale-ups de afgelopen acht jaar “substantieel is verbeterd” en dat er nog meer winst te behalen valt. “Ik neem de aanbeveling over om met Techleap.nl door te gaan”, aldus de bewindsvrouw. “Er blijft een aanjager nodig om opgebouwde kennis en netwerken te behouden en te versterken.”

Techleap.nl krijgt de komende jaren wel een iets andere opdracht mee. De nadruk moet bijvoorbeeld meer komen te liggen op bedrijven die werken aan technologische oplossingen voor grote maatschappelijke vraagstukken (deep tech). Daarnaast moet private financiering een prominentere rol krijgen.

Hoe dit nieuwe aangescherpte beleid er precies uit komt te zien, maakt het kabinet voor de zomer bekend. Dan valt ook een besluit over de eventuele herbenoeming van prins Constantijn als speciaal gezant van Techleap.nl.