Uitgever Mediahuis neemt Europees nieuwsplatform Euractiv over

Uitgever Mediahuis, het bedrijf achter kranten als De Telegraaf en NRC, heeft nieuwsplatform Euractiv overgenomen. De overname is volgens Mediahuis een reactie op de toenemende concurrentie als het gaat om berichtgeving over EU-beleid. Dat onderwerp is precies waar de nieuwssite, die zich richt op nieuws over Europese wet- en regelgeving, in thuis is.

De nieuwsberichten van Euractiv worden vertaald in dertien talen en gemaakt door journalisten uit Brussel, Parijs en Berlijn. Het bedrijf heeft ook andere mediapartners binnen Europa waarmee het samenwerkt. De berichtgeving spitst zich toe op acht verschillende Europese beleidsterreinen, waaronder agrifood, economie, gezondheid en technologie en transport. Ook organiseert Euractiv evenementen, bijvoorbeeld debatten over Europese beleidsvorming.

Mediahuis-topman Gert Ysebaert noemt de Europese politiek en beleidsvorming “fundamenteel in de huidige samenleving”, omdat de onderwerpen “miljoenen Europeanen raken”. “Vandaar het belang van een sterke, onafhankelijke en pluralistische Europese berichtgeving. Euractiv is erin geslaagd een veelbelovend nieuwsmerk op te bouwen en is een betrouwbare informatiebron geworden voor EU-beleidsmakers, belangengroepen en andere media”, aldus Ysebaert.

Euractiv haalt zijn inkomsten onder meer uit abonnementen, sponsoring, reclame en door de overheid gefinancierde projecten. Naar eigen zeggen ondersteunt dat inkomstenmodel de onafhankelijkheid van het nieuwsplatform “doordat het gediversifieerd is”. In totaal werken er bij het bedrijf ongeveer tweehonderd mensen. Maandelijks bereikt Euractiv naar eigen zeggen 1,8 miljoen lezers via 3,9 miljoen pageviews.