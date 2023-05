Uraniumverrijker Urenco ziet sterke vraag, orders fors omhoog

Uraniumverrijker Urenco ziet een sterke vraag naar zijn producten vanwege de toegenomen interesse in kernenergie door de klimaatproblematiek en de oorlog in Oekraïne. Dat zei topman Boris Schucht in een interview met persbureau Bloomberg. Urenco heeft onder meer een vestiging in Almelo en is deels eigendom van de Nederlandse staat.

Urenco is een van ’s werelds grootste leveranciers van verrijkt uranium dat gebruikt kan worden als splijtstof in kernreactoren. Volgens Schucht zijn de leveringsorders voor verrijkt uranium voor de lange termijn in de afgelopen drie maanden met 10 procent gestegen, na een groei met 24 procent vorig jaar.

Vanwege de klimaatproblematiek worden kerncentrales gezien als een goede manier om uitstootvrije energie te produceren, waardoor de vraag naar verrijkt uranium wordt gestuwd. Tegelijkertijd zijn westerse landen de afhankelijkheid van verrijkt uranium dat wordt geleverd door het Russische staatsbedrijf Rosatom aan het afbouwen in verband met de oorlog in Oekraïne.

Schucht zegt dan ook dat het momentum voor Urenco in decennia niet zo groot is geweest. “Veel klanten gaan nu over op langlopende contracten met ons. Ze tekenen contracten voor de rest van de levensduur van hun centrales in Europa en de Verenigde Staten.” Het hoofdkantoor van Urenco staat in het Verenigd Koninkrijk. Het bedrijf is voor een derde in handen van de Nederlandse overheid. De rest van de aandelen is eigendom van de Britse overheid en de Duitse energieconcerns RWE en E.ON.

Urenco heeft naast Almelo ook productiefaciliteiten in Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Om aan de grote vraag te kunnen voldoen wil Urenco de productiecapaciteit vergroten met een nieuwe fabriek. Daar wordt later dit jaar een investeringsbesluit over genomen.