VNO-NCW: overvol stroomnet Midden-Nederland vraagt om coördinator

Het elektriciteitsnetwerk in het midden van Nederland is zo vol, dat bedrijven de regio mogelijk gaan mijden. Die zorgen heeft ondernemersorganisatie VNO-NCW Midden, die daarom pleit voor een coördinator. Deze persoon moet samen met netbeheerders, overheden en ondernemers kijken hoe het elektriciteitsnet slimmer kan worden ingericht.

Met name over Gelderland maakt VNO-NCW Midden zich zorgen. In die provincie is de wachtlijst voor nieuwe bedrijven die gebruik willen maken van het elektriciteitsnet het langst. Maar ook in Flevoland, Overijssel en Utrecht is er sprake van netcongestie. “Er wordt nu vooral gekeken naar het verhogen van de capaciteit, maar dat duurt nog jaren”, zegt voorzitter van VNO-NCW Midden Marcel Hielkema. “Ondernemers kunnen daar niet op wachten. Er moet daarom nu snel iets gebeuren.”

Daarom wil de ondernemersorganisatie in overleg met de provincies en netbeheerders. “In dat driehoeksverband zullen we ons samen sterk moeten maken” voor het aanstellen van zo’n speciale coördinator. VNO-NCW zegt het initiatief te willen nemen om “dat gesprek op gang te brengen”.

VNO-NCW Midden denkt dat samenwerking een belangrijke rol kan spelen, iets wat volgens de vereniging nu nog te wensen overlaat. Zij stelt dat er bij de ondernemers “de nodige expertise en kennis aanwezig is om tot goede gezamenlijke oplossingen te komen”. Dat zou dan in samenspraak moeten met netbeheerders en overheden. Daarom stelt VNO-NCW Midden een “speciaal coördinator” voor, die als “aanjager” voor dit gesprek kan fungeren.

Sowieso heeft de ondernemersvereniging het idee dat het bedrijfsleven buiten beschouwing wordt gelaten bij het meedenken over het slim inrichten van het elektriciteitsnet. “Terwijl we hier echt een bijdrage kunnen leveren aan het bepalen van de juiste infrastructurele prioriteiten en ruimte op het net door bijvoorbeeld flexibel gebruik onder de aandacht te brengen”, aldus Hielkema. “Wij vinden het echt van belang dat het bedrijfsleven en de maatschappelijke organisaties hier vertegenwoordigd zijn.”