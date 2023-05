Winkelketen Action groeide in eerste kwartaal hard door

Action heeft zijn verkopen in het eerste kwartaal verder opgevoerd. Die gingen met ruim een derde omhoog tot haast 2,5 miljard euro. Dat kwam mede doordat de winkelketen 34 nieuwe filialen opende, waaronder het eerste in Slowakije. Na het eerste kwartaal werden nog meer vestigingen geopend. Het bedrijf heeft nu meer dan 2300 winkels in elf Europese landen.

Als puur wordt gekeken naar winkels die een jaar geleden ook al open waren, gingen de opbrengsten in Nederland en andere landen met bijna een kwart omhoog. Winstcijfers meldt de keten niet over het eerste kwartaal. Action groeide vorig jaar ook al hard, met 30 procent omzettoename ten opzichte van 2021. Daarmee kwam de omzet uit op 8,9 miljard euro in 2022. De koopjesketen profiteerde onder meer van een veranderd koopgedrag door de hoge inflatie en de energiecrisis. Mensen ging bijvoorbeeld op zoek naar elektrische kachels en betaalbare alternatieven voor verwarming als fleecedekens en dikke truien.

Maar Action werd zelf ook duurder. Topvrouw Hajir Hajji waarschuwde in maart vorig jaar al dat Action zelf ook niet aan prijsverhogingen zou ontkomen. Ze benadrukte destijds dat het voor de keten vooral zaak bleef om de goedkoopste te blijven. In hoeverre prijsstijgingen de omzetgroei verklaren, valt uit de kwartaal- en jaarcijfers niet op te maken.

Het winkelconcern is ondertussen meer dan 24 miljard euro waard, blijkt uit het jaarverslag van investeerder 3i. Het Britse fonds heeft 52,9 procent van de aandelen van Action in handen en hangt daar een prijskaartje van 11,2 miljard pond aan. Omgerekend is dat 12,8 miljard euro. Een jaar eerder was Action nog een derde minder waard, meende 3i.