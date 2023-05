AI van moederbedrijf Facebook moet advertenties efficiënter maken

Meta Platforms, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, komt met een tool om advertenties met kunstmatige intelligentie (AI) doelgerichter en efficiënter te maken. De AI Sandbox bedenkt verschillende teksten en achtergrondplaatjes voor de verschillende doelgroepen van adverteerders. Ook past de tool afbeeldingen automatisch aan zodat ze geschikt zijn voor sociale mediaplatforms. De technologie zit nu in een testfase en wordt in juli breder beschikbaar.

Daarnaast presenteerde het bedrijf ook Meta Lattice. Deze AI gebruikt meer data om in een vroeg stadium te bepalen of advertenties aanslaan. Volgens Meta verbeterde de AI in de testfase op Instagram de prestaties van adverteerders aanzienlijk. Met de nieuwe AI-tools hoopt het bedrijf in te spelen op de grote behoefte van adverteerders en bedrijven naar nieuwe AI-technologie.

De groei van Meta stond lang onder druk vanwege teruglopende advertentie-inkomsten. Het bedrijf was genoodzaakt om zich te vernieuwen op het gebied van digitale advertenties. Het afgelopen kwartaal boekte het bedrijf na drie verliesgevende kwartalen weer meer inkomsten dankzij digitale advertenties. Veel bedrijven lijken hun advertentiebudget in deze uitdagende economische tijd toch liever in reclames via Facebook en Instagram te steken dan dat ze iets nieuws uitproberen. Daar lijkt Meta van te profiteren. Ook voor dit kwartaal verwacht het bedrijf verdere groei.