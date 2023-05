Juventus-eigenaar Exor dagwinnaar AEX

Exor, het Italiaanse investeringsbedrijf achter voetbalclub Juventus, was vrijdag de grootste stijger (plus 1,8 procent) in de AEX-index. De Italiaanse voetbalclub is nog altijd in de race voor een plek in de finale van de Europa League, nadat Juventus donderdagavond een nederlaag tegen het Spaanse Sevilla wist te voorkomen.

De stemming op de Europese beurzen bleef gedurende de dag voorzichtig. De aanhoudende onzekerheid of de Federal Reserve de renteverhogingen gaat pauzeren lijkt daarvoor de oorzaak. Ook de aanhoudende onrust over de financiële situatie bij Amerikaanse regionale banken hield de markten in de greep. Daar komen groeiende zorgen over de impasse rond het Amerikaanse schuldenplafond bovenop. Zo waarschuwde het Internationaal Monetair Fonds (IMF) voor “zeer ernstige repercussies” voor de Verenigde Staten en de wereldeconomie als het land zijn schulden niet kan terugbetalen.

De AEX eindigde de handelsdag 0,3 procent hoger op 752,99 punten. De MidKap steeg 0,6 procent tot 934,34 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen kregen er tot 0,5 procent bij.

Exor werd in de kopgroep van de hoofdindex op het Damrak gevolgd door ING (plus 1,7 procent) en chemicaliëndistributeur IMCD (plus 1,6 procent). Muzieklabel Universal Music Group en betaalbedrijf Adyen sloten de handelsdag onderaan af, met minnen van respectievelijk 1,3 procent en 1,4 procent.

Ook Philips stond tussen de dalers, met een verlies van 0,5 procent. Het zorgtechnologiebedrijf heeft een schikking van 62 miljoen dollar getroffen met de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) wegens vermeende corruptie in China. In dat Aziatische land zou Philips medewerkers van ziekenhuizen op oneerlijke wijze hebben beïnvloed om zijn apparatuur te verkopen.

Bij de kleine fondsen herstelde biotechnoloog Pharming iets na de keldering van donderdag. Het aandeel klom 6,8 procent en presteerde daarmee als beste van de kleine fondsen. Het Leidse bedrijf presenteerde die dag de kwartaalcijfers, die niet in de smaak leken te vallen bij beleggers. Daarop sloot Pharming toen bijna 14 procent lager.

De euro was 1,0859 dollar waard, tegen 1,0910 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie verloor 0,7 procent aan waarde tot 70,38 dollar. Brentolie werd eveneens 0,7 procent goedkoper op 74,44 dollar per vat.