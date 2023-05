Keniaans misbruikschandaal kost Lipton-eigenaar keurmerk

Ekaterra, het bedrijf achter theemerken Lipton en PG Tips, verliest tijdelijk een duurzaamheidskeurmerk voor thee uit Kenia. Die maatregel volgt op onthullingen van de BBC over seksueel misbruik op een Keniaanse plantage van het bedrijf. Ook het Britse theebedrijf James Finlay verliest het Rainforest Alliance-certificaat voor Keniaanse thee.

Rainforest Alliance gaat voor tal van merken na of hun producten duurzaam tot stand zijn gekomen. De Keniaanse thee van ekaterra en James Finlay verliezen dit keurmerk nu tijdelijk omdat mensenrechten van medewerkers op de plantages niet goed worden beschermd. Als de bedrijven de komende drie maanden geen aantoonbare verbeteringen hebben doorgevoerd, verliezen ze hun duurzaamheidscertificaat voor de Keniaanse thee definitief.

De BBC onthulde dat op twee Keniaanse landgoederen van ekaterra en James Finlay leidinggevenden vrouwelijke werknemers dwongen tot seks. Tientallen slachtoffers zeiden tegen de omroep dat hun hun bazen dreigden met ontslag als ze geen seks met hen zouden hebben. Een vrouw zei tegen de BBC besmet te zijn met hiv door haar leidinggevende. Ook werd een van de bazen beschuldigd van verkrachting van een minderjarige.

Ekaterra en James Finlay kondigden aan onafhankelijk onderzoek uit te laten voeren naar de plantages in Kenia. Openbaar aanklagers in het Oost-Afrikaanse land kondigden in februari ook aan de beschuldigingen te onderzoeken.

Het landgoed van ekaterra was ten tijde van het onderzoek van de BBC nog in handen van het Britse voedings- en verzorgingsmiddelenconcern Unilever. In 2022 verkocht dit bedrijf de plantages samen met andere theeactiviteiten aan investeringsmaatschappij CVC, dat deze samenvoegde in het in Nederland gevestigde ekaterra.