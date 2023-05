Minder boekingen door vliegtuigproblemen Transavia

De reissector heeft last van de recente vluchtannuleringen bij met name Transavia. Zowel de luchtvaartmaatschappij zelf als reisorganisatie Sunweb ziet dat terug in een lager aantal boekingen. “Natuurlijk zijn mensen weer wat terughoudender. De coronastuip is weer een beetje terug”, zegt een woordvoerder van de geplaagde luchtvaartmaatschappij over de nieuwe onzekerheid.

Volgens Sunweb is er na de meivakantie altijd een kleine dip wat boekingen betreft, maar die is nu groter dan anders. “We hebben wel het idee dat dat door de annuleringen bij Transavia komt. Mensen zijn onzeker, dat merken we ook in de vele vragen die we krijgen via de telefoon”, laat een zegsvrouw weten.

Concurrent Corendon ziet, op een kleine dip na vanwege de inflatie, geen grote bijzonderheden in het boekingsgedrag. Branchevereniging ANVR spreekt van een gebruikelijke rustigere periode zo na de meivakantie, die binnenkort weer verandert in drukte van het lastminuteseizoen. “Daar verwachten we veel van, er is nog voldoende capaciteit”, zegt een woordvoerster. Volgens de vereniging was het aantal boekingen de afgelopen tijd nog sterk, mede door het slechte weer in Nederland.

Transavia heeft onder andere door de vertraagde komst van leasevliegtuigen en benodigde reparaties te weinig capaciteit voor de drukke voorjaarsperiode. Daardoor moest de KLM-dochter al van duizenden reizigers de vlucht schrappen. De maatschappij maakt dinsdag bekend hoeveel vluchten er in juni uit gaan. KLM maakte donderdag bekend dat het over enkele maanden ook moet schrappen in de vluchten van KLM Cityhopper, het onderdeel dat alleen binnen Europa vliegt.

Prijsvrij Vakanties en D-Reizen, die onder hetzelfde bedrijf vallen, merken ook dat veel mensen “onrustig worden” door problemen bij Transavia en willen omboeken. De capaciteitsproblemen raakten 156 boekingen bij de reisbureaus. Bij 98 boekingen, voor in totaal 256 personen, ging de vakantie helemaal niet meer door omdat er geen alternatieven beschikbaar waren.