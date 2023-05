Noodlijdend Peek & Cloppenburg schrapt 350 banen in Duitsland

De noodlijdende Duitse modeketen Peek & Cloppenburg gaat honderden banen schrappen om weer financieel gezond te worden. Van de huidige in totaal meer dan 1500 banen in de centrale afdelingen in Düsseldorf verdwijnen er ongeveer 350.

Het gaat vooral om banen op het hoofdkantoor. De reorganisatie moet deels worden opgevangen door bijvoorbeeld tijdelijke contracten niet te verlengen. De circa 6000 medewerkers van de 67 filialen in Duitsland worden niet geraakt. De keten heeft ook nog bijna honderd winkels in andere landen, waarvan vijf in Nederland. Die blijven eveneens buiten schot.

“Deze stap was niet gemakkelijk voor ons, maar is helaas absoluut noodzakelijk in het kader van onze herstructurering”, zegt een van de bestuurders van het bedrijf. De onderneming zag zich eerder dit jaar al genoodzaakt om uitstel van betaling aan te vragen. Dat was om tijd te krijgen om goede besparingsplannen te kunnen maken en zaken met schuldeisers te kunnen afstemmen.

“We blijven echter de algemene omstandigheden en de winstgevendheid van individuele locaties nauwlettend volgen”, benadrukt de leidinggevende die gaat over de reorganisatie. “Hiertoe zijn wij ook in gesprek met onze verhuurders om marktconforme voorwaarden te bedingen tegen de achtergrond van de huidige economische ontwikkelingen.”

Peek & Cloppenburg werd door twee Duitsers in 1869 in Nederland opgericht. Het Duitse bedrijf ging in 1901 van start. Op het hoogtepunt waren er tientallen winkels in Nederland, maar inmiddels zijn er alleen nog filialen in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Almere en winkelcentrum Westfield Mall of the Netherlands in Leidschendam. Peek & Cloppenburg telt in totaal ruim 160 winkels in zestien landen. Er werken alles bij elkaar zo’n 16.000 mensen.