Rechtbank: ACM wees overnameplannen Bergman Clinics onterecht af

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft de overname van de Mauritskliniek door zorgorganisatie Bergman Clinics onterecht afgewezen. Zo luidt het oordeel van de rechtbank van Rotterdam. Volgens de rechter heeft de ACM haar besluit met name gebaseerd op prijsstijgingen van zorg die konden volgen uit de fusie. Maar de toezichthouder had beter moeten kijken naar de onmisbaarheid van Bergman Clinics voor zorgverzekeraars en hun klanten.

De ACM stelde in haar besluit van eind 2021 dat Bergman Clinics onmisbaar was voor zorgverzekeraars en klanten, waardoor Bergman Clinics de onderhandelingen over onder meer prijzen voor zorg naar zijn hand zou kunnen zetten. Maar de rechter is van oordeel dat de ACM dit aspect van de fusie onvoldoende heeft onderbouwd.

De reden voor de ACM om de fusie te blokkeren, volgde uit een prijzenonderzoek. Zo nam Bergman Clinics een aantal jaren geleden een andere zorgorganisatie over, waarna de prijzen voor geleverde zorg volgens de ACM de afgelopen jaren sterker zijn gestegen in vergelijking met andere ziekenhuizen en klinieken. De overname van de Mauritskliniek zou dus leiden tot verdere prijsstijgingen, stelt de toezichthouder.

Maar enkel op basis van dat prijzenonderzoek had de ACM de overnameplannen van Bergman Clinics niet mogen blokkeren, stelt de rechter nu. Omdat de onmisbaarheid namelijk samenhangt met de onderhandelingen met zorgverzekeraars, is het niet duidelijk of een fusie daadwerkelijk de prijzen voor zorg zou opdrijven.

Bergman Clinics is het grootste zelfstandig behandelcentrum van Nederland met veertig vestigingen verspreid over het land. Mauritskliniek heeft vijf locaties, waar de organisatie met name dermatologische zorg biedt.