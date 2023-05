Rutte: bedrijven moeten heel transparant zijn over prijsverhoging

Bedrijven die hun prijzen fors verhogen, hebben de taak daar “heel transparant” over te zijn, vindt premier Mark Rutte. Hij vindt “als liberaal” dat zij best winst mogen maken, maar dan is het wel goed als ze uitleggen waarom de prijzen zo sterk stijgen. Over brede ‘graaiflatie’, oftewel het verder verhogen van de prijzen dan dat nodig is om inflatie te compenseren, wil hij nog niet spreken. “Er zijn grote verschillen tussen bedrijven. Wij hebben daarover niet alle informatie.”

Vorige week publiceerde de Rabobank een onderzoek waaruit naar voren kwam dat er wel degelijk sprake was van ‘graaiflatie’. Vooral in het laatste kwartaal van vorig jaar werd meer winst gemaakt dan nodig was om de inflatie te compenseren. Waren bedrijven voorzichtiger geweest met hun prijsverhogingen, dan had dat ruim 2 procentpunt op de totale inflatie kunnen schelen.

Maar Rutte vindt de onderbouwing van de Rabobank “te dun”. Wel vindt hij het “prima” als bedrijven uitleggen waarom ze hun prijzen verhogen, waarna de maatschappelijke discussie verder gevoerd kan worden. Plannen om overwinsten van supermarkten of banken af te romen, die vaak hoge winsten hebben gehaald, zijn er vooralsnog niet. Voor oliebedrijven gebeurde dat wel. Die verdienden veel geld, omdat de gasprijs vanwege de oorlog in Oekra├»ne fors was gestegen. “Dat kun je Shell niet verwijten. Maar toen zeiden we wel: daar willen we iets van terug.”

Economieminister Micky Adriaansens sprak zich vrijdag ook al uit tegen de term ‘graaiflatie’. Dat woord vindt zij polariserend. Bovendien is het volgens haar niet aan de orde. Ook zij zegt dat er grote verschillen bestaan tussen bedrijven.