Tesla roept bijna alle in China verkochte auto’s terug

Tesla moet bijna elke auto die het ooit in China heeft verkocht, terugroepen naar de garage. Volgens een verklaring van de Chinese toezichthouder SAMR moet de Amerikaanse fabrikant van elektrische auto’s, die een grote fabriek heeft in Shanghai, namelijk zo’n 1,1 miljoen auto’s repareren vanwege een probleem met de versnellingssystemen van de voertuigen.

Het probleem met de Tesla-modellen doet zich voor wanneer een bestuurder zijn voet van het ‘gaspedaal’ haalt om te vertragen. Wanneer de bestuurder dat doet wordt er vaak extra vermogen overgebracht naar de accu van de auto om deze op te laden en kan het lijken dat de auto wat traag afremt. Dit kan volgens de Chinese toezichthouder het risico op botsingen vergroten.

Het gaat om de voertuigen die tussen januari 2019 en april dit jaar zijn gemaakt in de Tesla-fabriek in Shanghai of zijn geïmporteerd naar China. Vertegenwoordigers van Tesla reageerden niet onmiddellijk op een verzoek om commentaar van persbureau Bloomberg.

Volgens gegevens van de Chinese autobranche en van Bloomberg Intelligence heeft Tesla tussen 2014 en maart dit jaar in totaal bijna 1,13 miljoen auto’s verkocht in China.