Twitter-topman Elon Musk kondigt Linda Yaccarino als opvolger aan

Twitter-topman Elon Musk heeft zijn opvolger bekendgemaakt via zijn socialmediaplatform in de persoon van Linda Yaccarino. Zij maakte eerder op dag nog bekend haar functie als hoogste baas voor advertenties bij mediaconcern NBCUniversal neer te leggen. Musk haalt bij de bekendmaking op Twitter een bericht van donderdag aan, waarin hij stelt dat Yaccarino over ongeveer zes weken begint.

Verder schrijft Musk dat hij zich vanaf dan zal focussen op productontwerp en nieuwe technologie voor Twitter. Ook zegt hij ernaar uit te kijken om samen te werken met Yaccarino, om “dit platform te transformeren naar X, de alles-app”. X is het bedrijf dat Musk eerder heeft samengevoegd met Twitter.

NBCUniversal kondigde vrijdag al aan dat Yaccarino haar functie met onmiddellijke ingang had neergelegd. In de verklaring werd niets gezegd over de reden waarom ze vertrok. Ze was sinds 2011 aan het werk voor NBCUniversal.