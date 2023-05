Beleggingsfonds Soros verkoopt belang Tesla en aandelen Rivian

Het beleggingsbedrijf van multimiljardair George Soros heeft zijn gehele belang in de fabrikant van elektrische auto’s Tesla verkocht en ook de meeste aandelen die het had in branchegenoot Rivian Automotive. Dat kwam naar voren uit een melding door Soros Fund Management bij de Amerikaanse beurswaakhond SEC.

Het ging om een aandelenbelang ter waarde van 16 miljoen dollar in Tesla. Soros Fund Management had die aandelen in het tweede kwartaal van vorig jaar gekocht. Ook deed het fonds aandelen van techbedrijven als Apple, Salesforce en Amazon in de verkoop.

Daarnaast werden 10,8 miljoen aandelen Rivian van de hand gedaan in het eerste kwartaal. De beleggingsfirma heeft nu nog circa 3,6 miljoen stukken Rivian in bezit. De beurskoers van Rivian is sinds een piek in november 2021 hard gedaald door de prijzenslag op de markt voor elektrische auto’s en verschillende problemen bij het bedrijf.

De 92-jarige Soros heeft een geschat vermogen van circa 8,5 miljard dollar. De Amerikaans-Hongaarse investeerder is oprichter van de organisatie Open Society Foundations die zich naar eigen zeggen via donaties inzet voor “inclusieve en levendige democratieën”.