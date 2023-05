Brabantse insectenkweker Protix mikt op het buitenland voor groei

Het snel groeiende Protix in Bergen op Zoom, ’s werelds grootste insectenbedrijf, staat op het punt van internationale uitbreiding. Volgens topman Kees Aarts wordt er momenteel hard gewerkt aan het ontwikkelen van nieuwe fabrieken in Europa, Amerika en Canada.

“Naar verwachting zijn onze projectteams eind dit jaar daar al actief. Alles wordt nieuw gebouwd”, zegt de directeur-grootaandeelhouder in een gesprek met het ANP. Volgens de plannen gaat over twee jaar de eerste Europese productielocatie open. Waar dit precies is wil Aarts uit concurrentieoverwegingen nog niet kwijt.

In Bergen op Zoom kweekt Protix de zogeheten zwarte soldaatvlieg. Daar wordt duurzaam eiwitmeel en vet van gemaakt. Die ingrediënten worden vervolgens gebruikt voor het maken van varkens-, vissen-, kippen-, honden- en kattenvoer. Hiervoor worden op jaarbasis zo’n duizend vrachtwagens vol larven geproduceerd.

De directeur wil over enkele jaren ook insecten gaan leveren voor menselijke consumptie. Daarover worden al gesprekken gevoerd met voedingsmiddelenfabrikanten. “Dat zijn wij stap voor stap aan het voorbereiden. Wij hebben hiervoor al een heel hoogwaardig ingrediënt dat gezond en veilig is”. De eiwitten en vetten van de vliegen kunnen een alternatief bieden voor zaken als palmolie en zuivel in bijvoorbeeld een chocoladetoetje of bakboter.

De afgelopen jaren zijn er “ettelijke miljoenen” geïnvesteerd om klaar te zijn als de vraag er is. “Nu staat pas een half procent van de consumenten open voor het eten van voedingsmiddelen waar insecten in zitten. Maar wanneer dat groeit naar 1 of 2 procent, dan is dat in Europa een heel grote groep en dus een gigantische markt”, vertelt de topman. Wereldwijd eten volgens hem al 2 miljard mensen insecten.

Protix heeft naar eigen zeggen een wereldwijd marktaandeel van tegen de 80 procent. De afgelopen vier jaar bedroeg de omzetgroei gemiddeld 50 procent per jaar. “En ook dit jaar gaan we dat weer halen”. Aarts benadrukt dat zijn doel is om “een structurele verandering in het voedselsysteem te realiseren”.

Om de internationale groei te ondersteunen haalde Aarts het afgelopen jaar Onno van de Stolpe, oprichter van biotechbedrijf Galapagos, binnen. Ook Frank van Lierde van voedselhandelaar Cargill is verbonden aan het bedrijf als adviseur. Lynn de Proft (van onder andere brouwer AB InBev) nam plaats in de directie als financieel directeur. “Mensen met veel relevante internationale ervaring zijn ons team komen versterken”, aldus Aarts.