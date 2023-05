Peiling: kwart Duitsers heeft geen begrip voor spoorstaking

Een kwart van de Duitsers heeft “helemaal geen begrip” voor de grote landelijke spoorstaking van 50 uur in Duitsland die zondagavond begint. Dat blijkt uit een peiling die het Duitse persbureau DPA heeft laten uitvoeren. Door de staking die is uitgeroepen door spoorvakbond EVG komt het treinverkeer in Duitsland vrijwel plat te liggen. Ook internationale treinen van Nederland naar Duitsland kunnen niet rijden.

Volgens de peiling die werd uitgevoerd door onderzoeker YouGov zei 19 procent van de ondervraagden juist “volledig begrip” te hebben voor de actie. Verder zei 26 procent “enige sympathie” te hebben voor de staking en nog eens 26 procent meldde juist minder sympathie te hebben. De rest van de ondervraagden had geen mening.

De staking begint op zondagavond om 22.00 uur en duurt tot dinsdagnacht 24.00 uur. EVG wil met de actie de eisen voor een forse loonsverhoging voor spoorpersoneel vanwege de hoge inflatie kracht bij zetten. Deutsche Bahn schrapt alle langeafstandstreinen en ook bij het regionale vervoer komen nagenoeg alle ritten te vervallen. Het goederenvervoer wordt eveneens geraakt.

Vanaf Nederland komen alle internationale treinen naar Duitsland vanaf zondagavond tot en met dinsdagnacht te vervallen, aldus de NS. Het gaat daarbij om de ICE-treinen, de intercity Berlijn en de Nightjet-slaaptreinen naar Zwitserland en Oostenrijk.

Deutsche Bahn probeert nog via juridische stappen de staking te voorkomen. Het staatsspoorbedrijf heeft bij een rechtbank in Frankfurt een verzoek ingediend voor een gerechtelijk bevel daarvoor “in het belang van de klanten”. De hoorzitting moet later op de dag beginnen.

De Duitse automobilistenclub ADAC verwacht overigens niet dat de staking tot enorme files op de wegen zal leiden omdat mensen massaal de auto pakken. ADAC stelt dat mensen meer zullen thuiswerken.