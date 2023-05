Slowakije heft importverbod landbouwproducten Oekraïne op

Slowakije heeft een verbod op de import van landbouwproducten uit Oekraïne opgeheven. Het verbod op de import van bijvoorbeeld graan, groenten, honing en fruit werd in april opgelegd door het land om zo de eigen landbouwsector te beschermen.

Het importverbod is nu met onmiddellijke ingang opgeheven door de Slowaakse economieminister Karel Hirman. Het verbod gold sinds 17 april. Het was wel mogelijk om landbouwproducten uit Oekraïne door te voeren via Slowakije naar elders.

Vanwege de oorlog kan Oekraïne veel minder graan en andere landbouwproducten uitvoeren via havens aan de Zwarte Zee. Daardoor komt er meer over land binnen in landen in Centraal-Europa waardoor de prijzen daar onder druk staan. Om eigen boeren te beschermen tegen die prijsdruk legden Slowakije maar ook andere landen zoals Polen en Hongarije daarom een verbod op de import op.