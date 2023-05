Vietnamese maker schoenen Adidas, Nike schrapt weer duizenden jobs

De grote Vietnamese schoenenproducent PouYuen Vietnam, die sportschoenen maakt voor onder meer Nike en Adidas, gaat opnieuw duizenden banen schrappen omdat het bedrijf veel minder bestellingen ontvangt. Dat melden Vietnamese media.

Er komen daardoor 6000 arbeidsplaatsen te vervallen bij het bedrijf dat is gevestigd in Ho Chi Minh-stad, het voormalige Saigon. In februari werd ook al bekend dat er 6000 banen gingen verdwijnen. Vanwege de hoge inflatie en economische onzekerheid kopen mensen minder sportschoenen van bijvoorbeeld Adidas en Nike.

PouYuen Vietnam, onderdeel van de in Taiwan gevestigde Pou Chen Group, is de grootste werkgever van Ho Chi Minh-stad, het commerciƫle centrum van Vietnam, met ongeveer 50.000 werknemers.

Vietnam is een van de grootste exporteurs van kleding, schoeisel en meubelen ter wereld en wordt dan ook hard getroffen door de hoge inflatie in grote afzetmarkten als Europa en de Verenigde Staten. Ook in andere delen van de wereld staat de koopkracht van consumenten onder druk door de inflatie.