Wereldbank: onrust rond schuldenplafond VS vergroot onzekerheid

De onrust rond de verhoging van het schuldenplafond van de Verenigde Staten vergroot de economische onzekerheid in de wereld. Dat heeft topman David Malpass van de Wereldbank gezegd op een top van de G7, de groep van zeven rijke landen, in Japan.

Volgens Malpass is de wereldeconomie al aan het afzwakken door de stijgende rentes en worden daardoor investeringen geremd. Het risico op wanbetaling van de Amerikaanse overheid zorgt dus voor nog meer onzekerheid, aldus de Wereldbank-topman. “Het is duidelijk dat onrust rond de grootste economie van de wereld voor iedereen negatief zal zijn.”

Eerder drong de Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen er bij het Congres al op aan om het schuldplafond van de overheid van 31,4 biljoen dollar te verhogen om een “ongekende wanbetaling” te voorkomen. Dat zou volgens haar een wereldwijde economische neergang veroorzaken, waarbij het economische leiderschap van de VS ondermijnd wordt.

Het schuldenplafond is de wettelijk vastgestelde maximale hoeveelheid schulden die de Amerikaanse overheid mag aangaan. President Joe Biden wil dat de Republikeinen, die in het Huis van Afgevaardigden een meerderheid hebben, instemmen met verhoging van het schuldenplafond zonder bijkomende voorwaarden. Economen denken dat de schatkist binnen een aantal maanden zonder cash komt te zitten als het plafond niet wordt verhoogd.

De Britse minister van Financiën Jeremy Hunt verklaarde op de G7-top dat het “absoluut verwoestend” zou zijn als de VS geen deal kunnen sluiten over het schuldenplafond. Volgens hem zou de Amerikaanse economie daardoor namelijk uit “koers geslagen” kunnen worden. Ook het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft zijn zorgen uitgesproken over de impasse rond het schuldenplafond.