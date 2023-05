Vicepresident ECB ziet reeks renteverhogingen laatste fase ingaan

De reeks renteverhogingen van de Europese Centrale Bank om de hoge inflatie in te dammen loopt waarschijnlijk op zijn einde, zegt vicepresident Luis de Guindos. Hij verwacht dat de prijsstijgingen de komende maanden steeds minder hevig worden.

“We zijn nu in de laatste fase van onze reis van monetaire verkrapping aanbeland, dus keren we terug naar een normale situatie, met stappen van 25 basispunten”, zegt de centralebankier in een interview met de Italiaanse zakenkrant Il Sole 24 Ore. Maar de uiteindelijke beslissing over het wel of niet langer doorgaan met de rentes verhogen hangt af van de informatie waarover de ECB op dat moment beschikt, zegt De Guindos ook.

Op de financiƫle markten is de verwachting dat de ECB de rentes nog twee keer, in juni en juli, zal verhogen met een kwart procentpunt. Maar volgens persbureau Bloomberg, dat zich baseert op ingewijden, gaan er ook geluiden op dat de centrale bank de leenkosten verder wil verhogen.

De renteverhogingen van de ECB werken door in de leningen die banken in de eurozone verstrekken aan huishoudens en bedrijven. Het idee is dat hierdoor minder geld de economie instroomt, wat de inflatie moet afremmen. De keerzijde is dat dit economische groei afremt. “Hogere rentes beginnen bedrijven te raken, maar er is geen golf aan faillissementen geweest”, zegt De Guindos, die ook geen signalen heeft dat veilige obligaties ineens risicovoller zijn geworden. “Wat betreft huishoudens blijft de sterke arbeidsmarkt steun bieden. Tot dusver gaat alles goed, zou ik zeggen. Maar natuurlijk blijven we de situatie in de gaten houden.”

Over de recente onrust rond Amerikaanse middelgrote banken zegt De Guindos dat de situatie in Europa anders is. Zo zouden banken in de eurozone meer steunen op deposito’s van kleinere particuliere klanten, wat ze volgens hem minder kwetsbaar maken. “Maar feit blijft dat digitalisering en social media een rol kunnen spelen in het aanjagen van een bankrun”, zegt de ECB-vicepresident. Hij hamert daarom op het belang van een Europa-breed garantiestelsel voor deposito’s, waar al jaren aan wordt gewerkt.

