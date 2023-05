ACM waarschuwt voor misleidende werving op energiemarkt

Consumenten moeten oppassen dat ze niet het slachtoffer worden van “agressieve en misleidende werving” door energieleveranciers. Daarvoor waarschuwt de Autoriteit Consument & Markt (ACM). Volgens de toezichthouder worden mensen soms telefonisch benaderd door marketeers die beweren dat hun huidige leverancier op de rand van faillissement staat en dat zij snel over moeten stappen, terwijl dat helemaal niet zo is.

Door de flinke stijging van de energieprijzen waren energiebedrijven een tijdje terughoudend met het werven van nieuwe klanten. Maar de ACM merkt dat er de laatste tijd weer meer verschillende soorten contracten worden aangeboden op de energiemarkt. Daarbij is sprake van flinke prijsverschillen. Nu de energiemarkt weer op gang komt, komen er bij de consumentenwaakhond “helaas” ook weer meer meldingen over misleidende wervingspraktijken binnen.

“Het is mooi om te zien dat er weer iets te kiezen is voor consumenten. Maar helaas zien we dat het aantal meldingen over misleidende werving ook weer stijgt”, zegt Edwin van Houten, directeur Consumenten van de ACM. Hij geeft aan dat de toezichthouder onderzoek doet naar bedrijven waarover veel klachten binnenkomen. “Daarnaast roepen we consumenten op ook goed op te letten. Een ongevraagd telefonisch aanbod is eigenlijk nooit de beste keuze. Daarom is het belangrijk een aanbod altijd eerst rustig te vergelijken met het aanbod van andere leveranciers en niet tijdens het verkoopgesprek akkoord te gaan met een nieuw contract.”

Met ingang van 1 juni gelden er ook nieuwe regels voor de opzegvergoedingen bij vaste energiecontracten. De ACM hoopt dat die nieuwe regels energieleveranciers aanzetten om weer meer vaste contracten aan te bieden. De toezichthouder waarschuwt consumenten dat een vast contract vanaf 1 juni “ook echt een vast contract” is. Dat betekent dat de opzegvergoeding hoog kan zijn als het prijsverschil tussen het oude en nieuwe contract groot is en iemand volgens zijn contract nog veel energie zou afnemen. “Consumenten moeten dan goed berekenen of de overstap naar een goedkopere overeenkomst loont en of ze de vergoeding kunnen betalen”, aldus de ACM.