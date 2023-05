Allianz: elektrische auto uit China klap voor Europese industrie

De opmars van elektrische auto’s uit China betekent een flinke klap voor de Europese auto-industrie en daarmee aan de complete Europese economie. Daarvoor waarschuwt kredietverzekeraar Allianz Trade. Volgens risicodirecteur Benelux Johan Geeroms is het nu nog zo dat vier op de vijf auto’s die in Europa worden verkocht, hier ook worden geassembleerd. “Dat gaat voor een groot deel verdwijnen. In Europa gaan we de komende jaren massaal over op auto’s die in China gemaakt zijn.”

In een nieuw rapport wijst Allianz Trade erop dat de overgang naar ‘groene’ auto’s in de Europese Unie razendsnel gaat. Volgens de kredietverzekeraar ligt het marktaandeel al op 47 procent, twee jaar terug was dat nog maar 11 procent. Vooral volledig elektrische auto’s uit China, waar de overheid jaren terug al vol heeft ingezet op dit soort wagens, zijn populair.

“De drie bestverkochte batterij-auto’s in 2022 kwamen uit China. Straks komen alle auto’s uit China, hetzij geproduceerd door een Chinees merk, hetzij van een Amerikaans of Europees merk”, vertelt Geeroms. Hij benadrukt daarbij dat het vooroordeel dat Chinese auto’s kwalitatief minder zouden zijn inmiddels achterhaald is. “Ze voldoen aan alle Europese eisen.”

Als de Chinese dominantie doorzet kunnen Europese autofabrikanten volgens Geeroms tegen 2030 gezamenlijk meer dan 7 miljard euro aan jaarlijkse nettowinst verliezen. Maar de autosector is ook een belangrijke afnemer van metalen, kunststoffen en elektronica. Daardoor kan een aanzienlijk deel van de Europese industrie getroffen worden door de overgang.

Volgens Allianz Trade zou de Chinese opmars gestuit kunnen worden door handelsvoorwaarden te stellen. Ook moeten politici proberen de assemblage van auto’s in de EU te behouden en moeten er aanzienlijke investeringen naar batterijtechnologie en de winning van lithium voor de auto-accu’s.