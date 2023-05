Brussel: Microsoft mag gamesbedrijf Activision Blizzard overnemen

Xbox-maker Microsoft mag van de Europese Commissie gamesbedrijf Activision Blizzard overnemen. Dat is een eerste positieve stap voor de twee partijen in het overnameproces ter waarde van 69 miljard dollar, nadat de Britse mededingingswaakhond de overname eerder had geblokkeerd. Ook in de Verenigde Staten lopen de bedrijven tegen problemen aan, waardoor de overname ondanks de Europese goedkeuring nog lang niet zeker is.

Als voorwaarde voor de goedkeuring heeft Microsoft enkele toezeggingen moeten doen. De Europese Commissie was bezorgd over de overgebleven concurrentie op het gebied van cloudgames na de overname, wat in het Verenigd Koninkrijk eerder al reden was om de overname tegen te houden. Brussel gaat nu wel akkoord omdat Microsoft heeft toegezegd de games van Activision Blizzard, zoals Call of Duty en World of Warcraft, ook via alternatieve platformen beschikbaar te stellen. Daarmee zijn de mededingingsbezwaren volgens Brussel uit de weg.