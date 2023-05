Damrak stevent af op licht positief begin van week

De AEX-index op het Damrak lijkt maandag licht positief te beginnen aan de nieuwe beursweek. Ook de andere Europese aandelenmarkten zullen naar verwachting met kleine winsten openen. Beleggers kijken deze week onder meer uit naar de kwartaalresultaten van verzekeraar Aegon. In de Verenigde Staten komen grote winkelbedrijven als Walmart, Target, Kohl’s en Home Depot later in de week met cijfers. Die geven mogelijk meer inzicht of de Amerikaanse economie wel of niet in een recessie belandt.

Daarnaast gaat de aandacht uit naar de ruzie tussen de Democraten en Republikeinen over het schuldenplafond van de Amerikaanse overheid. Als dat niet wordt verhoogd, kunnen de VS binnenkort bepaalde betalingen niet meer uitvoeren wat zowel in het binnenland als wereldwijd tot grote financiƫle onrust kan leiden.

Ook de renteontwikkelingen houden de markten in de greep. Vicepresident Luis de Guindos van de Europese Centrale Bank (ECB) verklaarde dat de reeks renteverhogingen in de eurozone om de hoge inflatie in te dammen waarschijnlijk op zijn einde loopt. Beleggers letten ook op de verkiezingsstrijd in Turkije. De kans wordt steeds groter dat geen van de kandidaten meer dan 50 procent van de stemmen krijgt voor de overwinning in de Turkse presidentsverkiezingen. De huidige president Recep Tayyip Erdogan verklaarde een “duidelijke voorsprong” te hebben op zijn rivaal Kemal Kilicdaroglu, maar liet ook weten dat hij een tweede stemronde zal accepteren.

De Aziatische aandelenmarkten gingen maandag overwegend vooruit. De Nikkei in Tokio eindigde 0,8 procent hoger. Een goedkopere yen zorgde daarbij voor koerswinsten onder de grote Japanse exportbedrijven.

Op het Damrak kwam B&S Group nog met cijfers. De distributeur en groothandelsbedrijf zag de omzet afgelopen met 16 procent stijgen. Interim-topman Bas Schreuders sprak van een goede start van het jaar, maar verwacht wel dat de groei in de rest van het jaar lager zal zijn dan in 2022 door de hoge inflatie. B&S zag zijn topman Tako de Haan in februari plotseling vertrekken vanwege een mogelijke belangenverstrengeling. Het bedrijf liet eerder al weten dat De Haan zal worden opgevolgd door Peter van Mierlo, voormalig directeur van accountants- en advieskantoor PwC Nederland.

De euro was 1,0866 dollar waard, tegen 1,0859 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte een fractie minder op 70,02 dollar. Brentolie werd 0,1 procent goedkoper op 74,12 dollar per vat.