Eigenaar MediaMarkt verkoopt meer ondanks hoge inflatie

Het Duitse winkelconcern Ceconomy, eigenaar van de elektronicaketens MediaMarkt en Saturn, heeft in de eerste helft van zijn gebroken boekjaar de verkopen verhoogd, ondanks de hoge inflatie die de koopkracht van consumenten ondermijnt. Volgens Ceconomy namen de verkopen in fysieke winkels toe en werden goede zaken gedaan op de Duitse thuismarkt en in Turkije.

De omzet in de eind maart afgesloten eerste jaarhelft ging met 5,5 procent omhoog vergeleken met een jaar eerder naar 12,4 miljard euro. In het tweede kwartaal was een groei met 6,4 procent tot 5,3 miljard euro te zien. Het bedrijf uit Düsseldorf verwelkomde meer klanten in de winkels, waardoor een lagere onlineverkoop werd gecompenseerd. De internetverkopen daalden met ruim 10 procent omdat een jaar eerder er nog coronabeperkingen golden. Maar nu komen er dus meer mensen naar de fysieke zaken.

De onderneming is bezig vestigingen te moderniseren om zo meer klanten te lokken. Naast de verkoop van elektronica houdt Ceconomy zich bijvoorbeeld ook bezig met het repareren van elektronische apparaten. Daarmee verdient Ceconomy steeds meer geld omdat mensen vanwege de hoge inflatie vaker kiezen voor reparaties van kapotte elektronica in plaats van gelijk nieuwe spullen te kopen.

In een toelichting stelt topman Karsten Wildberger dat ondanks de uitdagende marktomstandigheden met vertrouwen wordt gekeken naar de tweede helft van het boekjaar. Hij stelt dat er goede vooruitgang wordt geboekt in de strategische transformatie van Ceconomy. Het bedrijf is onder meer bezig met maatregelen om de winstgevendheid te vergroten.

Afgelopen periode heeft de onderneming nog een beperkt nettoverlies geleden als gevolg van het afstoten van activiteiten in Zweden. Ceconomy heeft in totaal 1026 winkels, waarvan 48 in Nederland. In Duitsland, de grootste markt voor het concern, gaat het om 399 vestigingen.