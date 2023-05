FT: adviseur voor klimaatresolutie Follow This van TotalEnergies

Een klimaatresolutie van Follow This bij TotalEnergies kan op steun rekenen van een aandeelhoudersadviseur. Het invloedrijke adviesbureau ISS stelt dat aandeelhouders de resolutie moeten steunen, schrijft zakenkrant Financial Times, dat het advies van dat bureau inzag. Een deel van de institutionele beleggers en andere investeerders volgt adviezen van ISS en daardoor kan de oproep om meer te doen om de uitstoot terug te dringen mogelijk op meer steun rekenen.

De klimaatactivistische belegger Follow This richt zich in de oproep vooral op de uitstoot die vrijkomt bij het gebruik van de producten van TotalEnergies. Die zogeheten Scope 3-uitstoot kan sneller worden teruggedrongen, meent Follow This. De uitstoot door gebruik van producten is goed voor het leeuwendeel van de uitstoot van olie- en gasconcerns.

Follow This diende de resolutie in met zeventien andere investeerders die samen goed zijn voor zo’n 1 procent van de aandelen in TotalEnergies. De steun van ISS is volgens Follow This-voorman Mark van Baal “een doorbraak”. “Deze enorme bedrijven zullen alleen veranderen als hun aandeelhouders in groten getale voor verandering stemmen”, stelt hij. Als meer dan een vijfde van de aandeelhouders voor een resolutie tegen een bedrijf stemt wordt dat doorgaans gezien als een duidelijk signaal.

Volgens het advies van ISS “ontbreekt er nog enige informatie om vertrouwen te hebben dat de Scope 3-doelen de lijn volgen van het Parijs-akkoord”. TotalEnergies stelde eerder juist dat de resolutie “geen geloofwaardig antwoord biedt op de uitdagingen van klimaatverandering”. Daarom zou deze “tegen de belangen van het bedrijf, zijn aandeelhouders en zijn klanten” indruisen.

Follow This dient al jaren resoluties in bij grote olie- en gasconcerns met oproepen om ze meer aan het klimaat te laten doen. Dat gebeurt met wisselend succes. Meestal worden die verworpen, maar soms komen bedrijven daarna toch met aangescherpte doelen. ISS steunt dergelijke resoluties af en toe.

De aandeelhoudersvergadering van TotalEnergies vindt op 26 mei plaats.