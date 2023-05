Legaal online gokken bezorgt de Nederlandse Loterij meer geld

Het legaal worden van online gokken heeft staatsbedrijf de Nederlandse Loterij, onder meer bekend van de Staatsloterij, veel meer geld opgeleverd. Met het merk TOTO Sport is de Nederlandse Loterij naar eigen zeggen marktleider geworden op het gebied van sportweddenschappen, waardoor de totale omzet over het afgelopen jaar met 29 procent is gestegen. Ook werden er in 2022 een recordaantal van ruim 7 miljoen Oudejaarsloten verkocht.

Nederlanders gokten afgelopen jaar in totaal voor 6,5 miljard euro via de negen merken van de Nederlandse Loterij, waaronder ook Lotto en Krasloten. Dat is 3,5 miljard euro meer dan een jaar eerder. De netto-omzet bedroeg 691 miljoen euro. 2022 was het eerste volledige jaar dat aanbieders met een vergunning legaal onlinegokspellen mochten aanbieden. Deze markt opende in oktober 2021. TOTO kreeg al vroeg een vergunning, waar buitenlandse concurrenten langer op moesten wachten.

De winst voor belastingen en afdrachten steeg afgelopen jaar met 12 procent, tot 234 miljoen euro. Daarvan gaat 123 miljoen naar de Staat, 52 miljoen euro naar sportkoepel NOC*NSF en 20 miljoen naar achttien goede doelen. Deze totale afdracht van 195 miljoen is 7 miljoen hoger dan een jaar eerder.

“De omzetgroei is grotendeels toe te schrijven aan het eerste volledige jaar van de onlinekansspelmarkt”, licht de Nederlandse Loterij toe in het jaarverslag. “Het aantal actieve spelers is gegroeid, mede door uitbreiding van het spelaanbod bij TOTO Casino. Wel is de concurrentie op de onlinekansspelmarkt toegenomen met de komst van nieuwe aanbieders. De omzet uit sportweddenschappen is gegroeid door het WK voetbal eind 2022.”

In ruil voor een vergunning moeten gokbedrijven verslaving voorkomen, bijvoorbeeld door in de gaten houden hoe vaak en hoeveel geld iemand stort. Maar het journalistieke onderzoeksplatform Pointer stelde vorig jaar dat gokwebsites als TOTO en Kansino ernstig tekort schieten met hun wettelijke gokbescherming. Daarop pleitte de Nederlandse Loterij destijds voor branchebrede afspraken tegen verslaving en risicovol speelgedrag, zoals een limiet op het speelbedrag.

“Dat is een technische uitdaging, die overheid en branche met elkaar zouden moeten aangaan”, stelt topman Niels Onkenhout nu. “Wij blijven ons hiervoor inzetten, zodat spelers niet van aanbieder naar aanbieder kunnen hoppen.”