Meer elektrische auto’s in vloot autoleasebedrijf LeasePlan

Autoleasebedrijf LeasePlan heeft steeds meer elektrisch aangedreven auto’s in zijn vloot. In het eerste kwartaal van dit jaar was 31 procent van het verhuurde wagenpark van LeasePlan een elektrische auto, tegen een kwart een jaar eerder. De totale vloot van het bedrijf bestaat nu uit bijna 1,7 miljoen auto’s.

LeasePlan zegt dat de vraag naar lease-auto’s sterk blijft, want het orderboek ligt bijna op een recordniveau. Daarnaast doet LeasePlan goede zaken door de sterke vraag naar tweedehandsauto’s. Auto’s die het bedrijf na afloop van een leasecontract van de hand doet, worden voor goede prijzen verkocht.

De onderneming uit Amsterdam zag de aangepaste nettowinst in het eerste kwartaal met meer dan een kwart toenemen tot 353 miljoen euro. De totale omzet klom met 15 procent naar 2,7 miljard euro.

LeasePlan is bezig met een fusie ter waarde van bijna 5 miljard euro met de Franse branchegenoot ALD, die voor het grootste deel in bezit is van de Franse bank Société Générale. Volgens topman Tex Gunning van LeasePlan wordt die fusie waarschijnlijk op 22 mei afgerond.

Om goedkeuring voor die fusie te krijgen van de Europese Commissie moeten LeasePlan en ALD wel in verschillende landen activiteiten afstoten. Voor LeasePlan gaat het om activiteiten in Tsjechië, Finland en Luxemburg. ALD moet stoppen met werkzaamheden met leasing in Ierland, Noorwegen en Portugal.