Prosus aan kop in licht hogere AEX, B&S stijgt na cijfers

Prosus was maandag de sterkste stijger in de AEX-index op het Damrak, die een kleine winst liet zien. De techinvesteerder profiteerde van een stevige koerswinst van het Chinese internet- en gamesbedrijf Tencent, waarin het bedrijf een groot belang heeft, en steeg 3 procent. Distributeur en groothandelsbedrijf B&S ging ook vooruit na goed ontvangen kwartaalcijfers.

Beleggers kijken deze week verder uit naar de resultaten van Amerikaanse winkelbedrijven Walmart, Target, Kohl’s en Home Depot. Die geven mogelijk meer inzicht of de Amerikaanse economie wel of niet in een recessie belandt. Daarnaast gaat de aandacht uit naar de ruzie tussen de Democraten en Republikeinen over het schuldenplafond.

De AEX noteerde in de ochtendhandel 0,5 procent hoger op 756,76 punten. De MidKap won 0,4 procent tot 938,41 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs stegen tot 0,5 procent.

De beurshandel in Istanbul werd onderbroken na een koersdaling van ruim 6 procent, die volgde op de spannende verkiezingsstrijd in Turkije. De kans wordt steeds groter dat geen van de kandidaten meer dan 50 procent van de stemmen krijgt voor de overwinning in de Turkse presidentsverkiezingen. De huidige president Recep Tayyip Erdogan verklaarde een “duidelijke voorsprong” te hebben op zijn rivaal Kemal Kilicdaroglu, maar liet ook weten dat hij een tweede stemronde zal accepteren.

De Europese bierbrouwers stonden in de belangstelling na een positief rapport over de sector van Citi. De investeringsbank verhoogden daarin de adviezen voor Carlsberg en Unibrew, die ruim 1 procent en dik 2 procent wonnen. In Amsterdam klom Heineken 1 procent en AB InBev steeg 0,8 procent in Brussel, na verhogingen van de koersdoelen voor beide brouwers.

B&S Group steeg dik 1 procent. De onderneming die zich onder meer bezighoudt met bevoorrading van cruiseschepen en luchthavens zag de omzet afgelopen kwartaal stijgen. Interim-topman Bas Schreuders sprak van een goede start van het jaar, maar verwacht wel dat de groei in de rest van het jaar lager zal zijn dan in 2022 door de hoge inflatie.

In Frankfurt zakte Ceconomy 4 procent, na tegenvallende resultaten van de Duitse eigenaar van elektronicaketens MediaMarkt en Saturn. Het Duitse energiebedrijf Siemens Energy, dat ook met cijfers kwam, won 0,7 procent.

De euro was 1,0867 dollar waard, tegen 1,0859 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,3 minder op 69,80 dollar. Brentolie werd 0,4 procent goedkoper op 73,88 dollar per vat.