Rabobank wil later in gesprek met Carice van Houten over klimaat

De Rabobank wil graag in gesprek met Milieudefensie en actrice Carice van Houten, die zich inzet namens de milieuorganisatie. Milieudefensie heeft aangekondigd met ongeveer zeventig mensen haar opwachting te maken bij de certificaathoudersvergadering dinsdag, uit onvrede over de rol van de Rabobank in de klimaataanpak. Maar volgens de bank is de bijeenkomst niet het goede moment om van gedachten te wisselen.

Zo laat de Rabobank in een verklaring weten dat de bijeenkomst geen vergadering van de bank zelf is, maar van een zelfstandige stichting “waar Rabobank geen zeggenschap over heeft”. Financieel topman Bas Brouwers is te gast om een toelichting op de prestaties van de Rabobank te geven, maar de overige leden van de directie “hebben geen rol tijdens deze vergadering en zijn dan ook niet aanwezig”, aldus de bank. “Dat betekent dat de voorzitter van de groepsdirectie, Stefaan Decraene, niet kan ingaan op het verzoek om aldaar met onder anderen Carice van Houten in gesprek te gaan.”

De Rabobank stelt daarom voor om op een later moment met Milieudefensie en Van Houten het gesprek aan te gaan. Daartoe heeft Decraene een uitnodiging verstuurd. “Het zou mooi zijn als er een brug geslagen kan worden tussen verschillende organisaties, de miljoenen leden en klanten van Rabobank om elkaar niet alleen op doel, maar ook op het proces beter te vinden. Als Carice van Houten daar een verbindende rol in kan, of wil, spelen gezien haar grote bereik, zou dat een mooie opening kunnen bieden”, stelt de bank.

Maar Milieudefensie wil dinsdag al antwoorden van Decraene. “Hij speelt de ‘zo gaat dat nu eenmaal’-kaart en weigert van de gelegenheid gebruik te maken om in gesprek te gaan met mensen die zich zorgen maken over gevaarlijke klimaatverandering”, stelt de milieuclub in een reactie. “Hiermee laat hij zien dat hij geen verantwoording wenst af te leggen voor het huidige falende klimaatbeleid van de bank. Dit is een zwaktebod en het getuigt van een gebrek aan transparantie.”

De Rabobank zou volgens Milieudefensie in 2030 minimaal 45 procent minder CO2 moeten gaan uitstoten ten opzichte van 2019. Ook zou de bank moeten stoppen met het financieren van “gevaarlijke klimaatverandering”. De Rabobank zegt de zorgen van organisaties te delen. “Rabobank wil zoveel mogelijk partijen helpen de benodigde transitie naar een duurzame economie te maken. Dat kan Rabobank niet alleen, dat vergt een brede samenwerking.”