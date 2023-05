Terughoudendheid op Wall Street om debat over schuldenplafond VS

De aandacht van beleggers op Wall Street ging aan het begin van de handelsweek met name uit naar het schuldenplafond van de Verenigde Staten. De Amerikaanse president Joe Biden meldde dat hij dinsdag zal praten met de leiders van het Congres over een door de Democraten gewenste verhoging. Zondag gaf Biden nog aan optimistisch te zijn over het bereiken van een akkoord. Maar de Republikeinse voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden Kevin McCarthy heeft daar minder vertrouwen in.

“We zijn nog niet eens in de buurt van een akkoord”, zei McCarthy maandag, daarbij aanvullend dat de gesprekken met de Democraten “allerminst productief” zijn. Als het schuldenplafond niet wordt verhoogd, kunnen de Verenigde Staten binnenkort bepaalde betalingen niet meer uitvoeren wat wereldwijd tot grote financiĆ«le onrust kan leiden. Volgens topman David Malpass van de Wereldbank zorgt het risico op wanbetaling van de Amerikaanse overheid al voor nog meer economische onzekerheid in de wereld.

Beleggers leken terughoudend te reageren, in afwachting van verdere ontwikkelingen. De Dow-Jonesindex eindigde 0,1 procent hoger op 33.348,6 punten, de brede S&P 500 steeg 0,3 procent tot 4136,28 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq liet een relatief grote stijging zien, van 0,7 procent tot 12.365,21 punten.

Xbox-maker Microsoft en gamesbedrijf Activision stegen respectievelijk 0,2 procent en 1,2 procent. De Europese Commissie keurde maandag de fusieplannen van de ondernemingen goed. Met de overname door Microsoft is 69 miljard dollar gemoeid. De Britse mededingingswaakhond had de overname eerder nog geblokkeerd. Ook in de Verenigde Staten lopen de bedrijven tegen problemen aan, waardoor de grootste overname ooit in de gamingindustrie nog lang niet zeker is.

Western Digital dikte 11,3 procent aan. Het Amerikaanse techbedrijf, dat harde schijven en opslagapparatuur maakt, zou volgens persbureau Reuters fusiegesprekken met Kioxia versnellen. Dat Japanse bedrijf is de voormalige chiptak van technologieconcern Toshiba.

Magellan Midstream Partners steeg eveneens flink, met 13 procent. De Amerikaanse uitbater van oliepijpleidingen wordt voor ongeveer 18,8 miljard dollar overgenomen door het Amerikaanse gasbedrijf Oneok, dat 9,1 procent verloor.

De euro was 1,0875 dollar waard, tegenover 1,0872 dollar bij het slot van de Europese beurzen. Een vat Amerikaanse olie werd 1,6 procent duurder op 71,15 dollar per vat. Brentolie steeg 1,5 procent in prijs tot 75,27 dollar.