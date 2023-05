Tesla-baas Elon Musk overweegt flink te investeren in Frankrijk

Topman van Tesla Elon Musk overweegt om “aanzienlijk” te investeren in Frankrijk. Dat zei hij tijdens een bezoek aan dat land in het kader van een evenement dat bedoeld is om buitenlandse bedrijven aan te trekken. “Ik ben erg onder de indruk van president Macron en de Franse regering en hoe gastvrij ze zijn voor de industrie”, aldus Musk.

De Franse president meldde op Twitter dat de twee spraken over de aantrekkelijkheid van Frankrijk en over de “aanzienlijke vooruitgang in de elektrische voertuigen- en energiesector”. De Franse minister van Financiën Bruno Le Maire vertelde omroep BFMTV dat er onderhandelingen gaande zijn met Musk. Waar die over gaan, zei hij er niet bij, maar wel dat “alle investeringen van vandaag het resultaat zijn van maanden of zelfs jaren van onderhandelingen”.

Macron en Musk ontmoetten elkaar in het Élysée-paleis voordat ze naar Versailles vertrokken voor de ‘Kies Frankrijk’-conferentie. Die conferentie in Versailles heeft de Franse Staat de nodige investeringen opgeleverd, zo komt naar voren uit een ander bericht op Twitter van Macron. Hij meldt een toegezegd totaalbedrag van zo’n 13 miljard euro, wat neerkomt op het creëren van ongeveer 8000 banen. “Als een buitenlandse investeerder voor Frankrijk kiest, is dat goed voor de werkgelegenheid en voor onze regio’s”, voegde Macron eraan toe.

Onder de investerende bedrijven bevindt zich onder meer de Zweedse meubelgigant Ikea. Die gaf aan tegen 2026 900 miljoen euro te willen investeren in een logistiek centrum bij Toulouse. Farmaceut Pfizer wil 500 miljoen euro investeren in de Franse farmaceutische sector, waar ook het Britse concern GSK in wil investeren voor 400 miljoen euro.