Vice Media doet aanvraag bankroetbescherming voor verkoop

Vice Media heeft een aanvraag gedaan voor faillissementsbescherming, een soort uitstel van betaling. Dat doet het bedrijf om een verkoop aan een groep van schuldeisers te vergemakkelijken. Vijf schuldeisers hebben zo’n 225 miljoen dollar, omgerekend ongeveer 207 miljoen euro, over voor het bedrijf.

Vice Media, dat een tijdschrift, website, televisie- en filmproductiebedrijf en platenlabel omvat, is ook in Nederland actief. Het bekendste product van de mediagroep is het tijdschrift Vice. Drie weken geleden was er al een ontslagronde bij het bedrijf en werd het bekende nieuwsprogramma Vice News Tonight geannuleerd.

Vice, dat een kabelkanaal met dezelfde naam exploiteert en documentaires maakt voor zijn eigen kanaal en voor andere partijen, werd in 2017 nog gewaardeerd op 5,7 miljard dollar. Grote mediaconcerns als Walt Disney en Fox investeerden in het bedrijf.

Het mediabedrijf begon zo’n dertig jaar geleden in Montreal als een alternatief tijdschrift. Later maakte Vice naam met videodocumentaires die vooral jonge kijkers aanspraken en soms ook viraal gingen.

De snelle ondergang van het bedrijf onderstreept de uitdagingen waarmee digitale mediabedrijven worden geconfronteerd. Die hebben het moeilijk doordat adverteerders snijden in hun uitgaven vanwege de onzekere economische vooruitzichten en hun marketingactiviteiten verschuiven naar Facebook, Google en TikTok. Diepgaandere journalistiek met veel eigen onderzoeksverhalen is vaak ook duurder dan andere vormen van digitale content, waardoor het een gemakkelijk doelwit is voor kostenbesparingen.