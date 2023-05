Aandacht voor Philips op beurs na update slaapapneu-apparaten

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht dinsdag onder meer uit naar Philips. Het zorgtechnologieconcern liet weten dat het merendeel van zijn slaapapneu-apparaten wel degelijk veilig was. De defecte slaapapneu-apparaten, waar het isolatieschuim kon verbrokkelen, houden Philips al jaren in de greep en het bedrijf zette al honderden miljoenen euro’s apart voor de vervanging van de apparaten.

Verder wachten beleggers vooral op een stroom van macro-economische cijfers. Zo wordt in Nederland bekendgemaakt of de economie in het eerste kwartaal is gegroeid en komt de tweede raming van de economische groei van de gehele eurozone naar buiten. In de Verenigde Staten staan de winkelverkopen en de industriƫle productie op het programma. Die cijfers geven mogelijk meer inzicht in de vraag of de grootste economie ter wereld afstevent op een recessie.

In China werden al de winkelverkopen en de industriƫle productie bekendgemaakt. Die stegen vorige maand beide minder hard dan verwacht, waarmee het herstel van de op een na grootste economie ter wereld tegenvalt. De Aziatische beurzen lieten dinsdag een gemengd beeld zien. De beurs in Shanghai verloor 0,3 procent. De Nikkei sloot 0,7 procent in de plus dankzij sterke koerswinsten van de Japanse chipbedrijven en banken.

De AEX-index op Beursplein 5 koerst af op een vrijwel vlak begin van de nieuwe handelsdag. Ook de andere Europese aandelenmarkten lijken met kleine koersuitslagen te openen.

Vopak liet weten zijn terminal in het Amerikaanse Savannah te verkopen aan BWC Terminals, een in de VS gevestigd opslagbedrijf voor vloeibare bulkgoederen. De verkoop zal naar verwachting een boekwinst van ongeveer 80 miljoen dollar opleveren. Logistiek vastgoedbedrijf CTP kondigde aan komende jaren 600 miljoen euro te investeren in Duitsland en Polen.

InPost kwam nog met kwartaalcijfers. De Poolse aanbieder van pakketkluisjes zag de pakketvolumes en de resultaten afgelopen kwartaal stijgen. Het bedrijf bevestigde daarnaast de verwachtingen voor dit jaar. Ondanks de volumestijging waarschuwde topman Rafa Brzoska wel voor een vertraging in de markt.

Ook Vivoryon opende de boeken. Het biotechbedrijf behaalde afgelopen kwartaal geen omzet. Het verlies kwam uit op 5,1 miljoen euro, vergeleken met een verlies van 6,4 miljoen euro een jaar geleden.

De euro noteerde vrijwel ongewijzigd op 1,0871 dollar. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,2 procent meer op 71,28 dollar. Brentolie werd 0,3 procent duurder op 75,45 dollar per vat.