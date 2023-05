Adriaansens: misleiding door energiebedrijven onacceptabel

Minister Micky Adriaansens (Economische Zaken) heeft geen goed woord over voor energiebedrijven die zich bedienen van agressieve en misleidende verkoopmethodes om consumenten telefonisch een nieuw energiecontract aan te smeren. Toezichthouder ACM waarschuwde daar eerder deze week voor.

Adriaansens vindt het wel goed nieuws dat het door de gedaalde prijzen voor huishoudens weer makkelijker wordt om van energieleverancier te wisselen. Het afgelopen jaar was dat door de torenhoge prijzen en grote onzekerheid in de markt bijna onmogelijk. “Consumenten hebben weer wat te kiezen”, constateert de bewindsvrouw tijdens het vragenuur in de Tweede Kamer.

Maar de keerzijde is dat de concurrentie tussen energiebedrijven ook weer toeneemt en daarmee de agressieve verkooppraatjes. Dat de ACM zo snel alweer reden ziet om hiervoor te waarschuwen, zegt ze “heel erg” te betreuren. Zelf vindt ze het ook “echt irritant” om ongevraagd te worden benaderd, “zeker over zoiets ingewikkelds als een energiecontract”.

VVD-Kamerlid Silvio Erkens vraagt zijn partijgenoot om een veel hardere aanpak van “dit soort cowboys”. Wat hem betreft, gaat de ACM strenger handhaven en harder straffen. CDA’er Henri Bontenbal oppert om het verkopen van contracten door langs de deuren te gaan, ook wel colportage genoemd, voor energiebedrijven te verbieden.

Adriaansens benadrukt dat de ACM al streng handhaaft en hard optreedt tegen oneerlijke handelspraktijken. Vanaf komende zomer schakelt de marktmeester nog een tandje bij, belooft ze.