Carice van Houten: afwezigheid topman Rabobank gemiste kans

Dat Rabobank-topman Stefaan Decraene niet naar de certificaathoudersvergadering van zijn bank kwam is een gemiste kans, vindt actrice en klimaatactivist Carice van Houten. Samen met tientallen medestanders protesteerde zij dinsdag voorafgaand aan die bijeenkomst. “Dat hij hier vandaag niet komt opdagen vind ik enigszins verdacht”, stelt Van Houten. “Ik denk dat als hij echt een heel goed klimaatplan zou hebben dat hij trots zou kunnen zijn en dat aan ons allemaal had kunnen presenteren. Dat doet hij niet.”

Rabobank liet eerder al weten dat de vergadering niet een geschikte plek is om die boodschap af te geven. Zo gaf de bank aan dat de bijeenkomst geen vergadering van de bank zelf is, maar van een zelfstandige stichting “waar Rabobank geen zeggenschap over heeft”. Financieel topman Bas Brouwers is te gast om een toelichting op de prestaties van de Rabobank te geven, maar de overige leden van de directie zijn niet aanwezig.

Decraene kan dus geen antwoord geven op de vraag van Van Houten en andere activisten van Extinction Rebellion en Milieudefensie of Rabobank van plan is te zorgen dat de CO2-uitstoot van de bank en de bedrijven en projecten waarin zij investeert in 2030 minimaal 45 procent lager zal zijn dan in 2019. “Stefaan, ik wil best een keer koffie met je drinken”, zei de actrice in een toespraak. “Maar dan moet je wel eerst ja zeggen.”

Van Houten geeft aan zich sinds enkele maanden in te zetten voor het klimaat. “Als je de realiteit durft te zien, en ik durfde dat eerlijk gezegd pas drie maanden geleden, dan kan je niet anders dan in actie komen.” De actrice zegt vooral gedreven te zijn door de liefde voor haar 6-jarige zoontje, zodat die later niet kan vragen: waarom heb je niets gedaan toen het nog kon?

“Informeer jezelf, demonstreer, vertel groene verhalen, laat je stem horen, zuig aan kartonnen rietjes tot je een ons weegt, maar vergeet niet wie hier echt het verschil kunnen maken: de overheid, grote bedrijven en banken”, aldus Van Houten. “Met dit vuur sta ik hier. Eis eerlijk en verantwoordelijk beleid van je bank, dat doe ik vandaag. Niets meer, niets minder.”

Eerder roerden klimaatactivisten zich ook al onder meer bij Ahold Delhaize, ING en Unilever. Ook bij de aandeelhoudersvergadering van Shell volgende week zullen zij aanwezig zijn.