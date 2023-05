Chipbedrijven en banken helpen Nikkei aan winst

De aandelenbeurs in Tokio ging dinsdag vooruit onder aanvoering van de Japanse chipbedrijven en banken. De andere Aziatische markten lieten een gemengd beeld zien. Beleggers verwerkten een stroom van macro-economische cijfers uit China, waar de winkelverkopen en de industriƫle productie minder sterk stegen dan verwacht. Daarnaast zorgde het aanhoudende gesteggel over de verhoging van het Amerikaanse schuldenplafond voor terughoudendheid.

De Japanse hoofdindex, de Nikkei 225, noteerde in het laatste uur van de beurshandel 0,8 procent in de plus en tikte het hoogste niveau in achttien jaar aan. Chiptester Advantest en de maker van chipapparatuur Tokyo Electron stegen ruim 5 en dik 4 procent in navolging van de koerswinsten in de Amerikaanse chipsector.

De Japanse banken Mitsubishi UFJ Financial Group en Mizuho Financial Group wonnen 2,8 en 1,7 procent na goed ontvangen jaarcijfers. Sumitomo Mitsui Financial Group boekte afgelopen boekjaar echter minder winst dan verwacht en daalde 1 procent. Suzuki zakte 5 procent na tegenvallende resultaten van de Japanse auto- en motorenfabrikant.

De beurs in Shanghai bleef vrijwel vlak. De winkelverkopen in het land namen in april ruim 18 procent toe, maar economen hadden gerekend op een sterkere groei na het loslaten van de coronamaatregelen in het land. De industrie produceerde afgelopen maand 5,6 procent meer. Dat was ruim onder de verwachting van een productiegroei van bijna 11 procent. Ook bleek dat de jeugdwerkloosheid in China is gestegen tot een recordniveau van 20,4 procent.

In Hongkong stond de Hang Seng-index tussentijds 0,4 procent hoger. De grote Chinese techbedrijven Alibaba en Tencent wonnen 0,9 en 1,1 procent. De Kospi in Seoul klom 0,1 procent, mede dankzij een koerswinst van 1,6 procent van het grote Zuid-Koreaanse tech- en chipbedrijf Samsung. De All Ordinaries in Sydney verloor 0,4 procent na een flinke daling van het Australische consumentenvertrouwen. Ook bleek uit de vergadernotulen van de Australische centrale bank dat de rente in het land mogelijk verder omhoog moet om de inflatie te bestrijden.