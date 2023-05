KLM wil dat Schiphol sneller gaat verbouwen

Schiphol moet sneller verbouwen om nieuwe problemen met drukte te voorkomen. Dat zegt Maarten Stienen, operationeel directeur van KLM, in een interview met Het Parool.

Volgens hem moet vooral het achterstallig onderhoud in de bagagekelders aangepakt worden. “We zijn afhankelijk van Schiphol. De luchthaven moet zwaar aan de bak om ervoor te zorgen dat de bagagekelders op orde komen. Onze mensen werken daar, maar wij zijn afhankelijk van hun installaties en apparatuur”, aldus de directeur.

KLM kijkt volgens hem wel tevreden terug op de meivakantie. “De vertrektijden waren op orde, de bagage was op orde en bij aankomst hadden reizigers gelijk snel hun koffers terug.”

Vorig jaar rond deze tijd waren er enorme wachtrijen op Schiphol door personeelstekorten. Dat had vertraagde, gemiste en geannuleerde vluchten tot gevolg. “We hebben allemaal ongelooflijk hard gewerkt zodat die ellende niet nog eens zou gebeuren”, zegt Stienen daar nu over. “Maar het was spannend om te zien dat alles wat was voorbereid, zou werken.”

Stienen zegt in het interview met de krant ook positief te zijn over komende zomer. “We hebben een goede meivakantie gehad, dan is het zeer aannemelijk dat de zomer ook goed gaat.” Dat betekent niet dat er dan helemaal geen rijen zullen zijn. “De eerste weekenden waarin elke regio op vakantie gaat, zullen ongetwijfeld tot rijen leiden. Het wordt weer een zomer met vooral topdagen en drukke pieken. Maar niet zoals vorig jaar.”